Тело 55-летнего мужчины нашли на берегу залива в Поронайском районе

В Поронайском районе Сахалинской области на берегу залива Терпения обнаружено тело 55-летнего мужчины. По данному факту организована доследственная проверка. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
При осмотре места происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении.
Ранее спасатели обнаружили тела четырех итальянских дайверов, которые погибли во время исследования подводных пещер на Мальдивах. Тела погибших нашли на глубине около 60 метров в «третьей секции грота, который называют “пещерой акул”, их поднимут в ближайшие дни.