Тело 55-летнего мужчины нашли на берегу залива в Поронайском районе

Ранее спасатели обнаружили тела четырех итальянских дайверов, которые погибли во время исследования подводных пещер на Мальдивах. Тела погибших нашли на глубине около 60 метров в «третьей секции грота, который называют “пещерой акул”, их поднимут в ближайшие дни.