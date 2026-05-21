В Новосибирске ищут женщину за кражу денег с чужой банковской карты

Сотрудники полиции Ленинского района Новосибирска ищут женщину. Ее подозревают в краже денег с помощью чужой банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
События произошли в конце апреля. Неизвестная женщина нашла утерянную карту и начала совершать покупки в магазинах города. Все транзакции проходили на территории Ленинского района. Общая сумма ущерба превысила 7 тысяч рублей.
Полицейские просят всех, кто узнал женщину на фотографии, помочь в поиске. Тех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемой, просят позвонить по телефонам