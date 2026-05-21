Куда смотрит акимат: в Алматинской области чиновников обвинили в несчастном случае

16-летний Дамир получил тяжелые травмы на выезде из Каскелена, и его семья обвиняет акимат в недоработках, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Травму челюсти и позвоночника парень получил, когда на скорости врезался в выступающий люк колодца. Об этом передает «КТК».

После удара подросток пролетел несколько метров и упал лицом на землю. Сейчас он в больнице.

«Куда смотрел акимат? Здесь ведь столько детей ходит. Как вообще приняли этот участок? Посмотрите, насколько торчит крышка колодца. А ночью это вообще не видно», — возмущается его мама Жанар Айтжанова.

Чиновники с претензиями не согласны. В акимате журналистам рассказали, что крышку колодца ранее украли, а чтобы никто не провалился, его временно закрыли бетонной плитой.

Также, с их слов, ответственность за объект несет не акимат, а комитет водного хозяйства и подрядная организация, проводившая работы.