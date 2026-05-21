Медведь растерзал 85-летнего мужчину на Хонсю

В Японии на острове Хонсю обнаружено тело 85-летнего мужчины, погибшего, предположительно, в результате нападения медведя. Как передает РИА «Новости», родственники нашли пенсионера недалеко от дома, после того как он утром ушел и перестал выходить на связь.
Пожилой житель северо-восточной части Япония пропал в среду утром. Позднее его близкие обнаружили тело примерно в 300 метрах от дома, рядом с болотистой местностью. На одежде зафиксированы разрывы, также отмечены следы, указывающие на то, что мужчину тащили по земле.
Очевидцы сообщили о появлении хищника неподалеку от места трагедии. В район были направлены охотники для его поиска и отлова. По данным журналистов, это как минимум третий смертельный случай нападения медведей в стране с начала мая.
Ранее сообщалось об инциденте на западной окраине Токио, где животное напало на гражданина России. Кроме того, в том же районе позднее был найден еще один неопознанный погибший.
Отдельно приводятся данные Министерство окружающей среды Японии: завершившийся 2025 финансовый год стал рекордным по числу жертв нападений диких животных. Всего зафиксировано 238 пострадавших, из которых 13 человек не выжили.
По информации местных властей и спасательных служб, район происшествия продолжает оставаться под наблюдением. Проверяется возможность повторного выхода хищника к жилым домам, а также оценивается уровень угрозы для населения в ближайших населенных пунктах.
