Студент из Комсомольска потратил 180 тыс рублей на неоказанные интим-услуги

В Комсомольске-на-Амуре жертвой мошенников стал 19-летний студент, желавший вызвать девушку для интимных отношений. Молодой человек потратил 180 тысяч рублей, но обещанные услуги так и не получил, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сайт с интим-услугами горожанин нашел в интернете, перешел по ссылке и перевел деньги. После чего «администратор» сообщил, что якобы из-за технических работ на сайте платеж не прошел, и попросил его повторить через банкомат. Студент снова перевел деньги, но «администратор» опять сказал о сбое.
В итоге молодой человек совершил 14 переводов на разные реквизиты через несколько банкоматов, после чего понял, что его обманули, и перестал отвечать «администратору». Тогда ему стали звонить с угрозами, и он обратился в полицию.
— Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
