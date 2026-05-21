Школьника из Красноярска осудили за покушение на возлюбленного матери

В Красноярске суд вынес приговор девятикласснику, который в составе группы лиц пытался убить мужчину из-за его романтических отношений с матерью подростка. Об этом сообщили в Ленинском районном суде города.
Согласно материалам дела, фигурант вступил в предварительный сговор с другими лицами для совершения убийства. Мотивом преступления стало то, что потерпевший состоял в отношениях с матерью школьника. Довести преступный умысел до конца злоумышленникам не удалось по независящим от них обстоятельствам.
Суд признал подростка виновным в покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору. Ему назначили наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок юноша будет в воспитательной колонии.
В инстанции уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу, поскольку на него подана апелляционная жалоба.