«Потеряла возможность иметь детей»: жительница Атырау выступила с обвинениями в адрес медиков

Жительница Атырау Алмагуль Конарбаева заявила, что из-за затянувшегося лечения она потеряла возможность иметь детей. По её словам, всё началось осенью 2025 года, когда в областном онкодиспансере ей провели операцию по удалению кисты яичника.
После выписки состояние женщины ухудшилось: началось кровотечение, усилились боли, появились слабость и бессонница. Она обратилась в городскую поликлинику № 7, где ей выдали направление к онкогинекологу областного онкодиспансера. Однако, по словам женщины, в приёме ей отказали, сославшись на то, что она «не относится к участку». После этого поликлиника вновь направила её туда же.
Пока женщина пыталась попасть к врачу, её состояние продолжало ухудшаться, а кровотечение не прекращалось. Позже ей вызвали скорую помощь. Женщину доставили в Атыраускую областную больницу в микрорайоне Сарыозек, где экстренно провели операцию и удалили обе маточные трубы.
После этого, по словам Конарбаевой, она потеряла возможность иметь детей. Через две недели ей сделали ещё одну операцию — из-за опухоли в поясничной области.
Сейчас в Атырау возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи, которое, по словам Алмагуль Конарбаевой, привело к тяжёлым последствиям для её здоровья. Дело зарегистрировано по заявлению женщины по статье 317 Уголовного кодекса РК — «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».
Информацию подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области. «Проводятся следственные действия, по результатам которых будет определён подозреваемый», — сообщила пресс-секретарь ДП Мейирим Ердаулет.