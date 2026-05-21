Мать Екатерины Тарховой: «Ничего, кроме ужаса, не испытала»

Сегодня, в четверг, 21 мая, в Самарском областном суде начнется рассмотрение дела внучки бывшего мэра Самары Екатерине Тарховой. Молодую женщину обвиняют в убийстве деда и бабушки, кражах их имущества, мошенничестве и надругательстве над телами жертв.

Одним из драматических моментов в предстоящем процессе является то, что потерпевшей по делу признана мать обвиняемой — дочь Виктора Тархова Людмила. Она должна будет пройти тяжелейшую процедуру ознакомления с обвинением, которое зачитает прокурор.

По словам Людмилы Тарховой, дочь написала ей письмо, в котором просила прощения, однако та оставила его без ответа.

Потерпевшая сообщила корреспонденту Волга Ньюс (через адвоката), что видела по телевидению интервью, которое ее дочь дала на одном из федеральных каналов. «От интервью Екатерины ничего, кроме ужаса, не испытала», — заявила она.

На вопрос о дальнейшей судьбе ее внука, мать которого ждет длительный срок заключения, Людмила Викторовна ответила, что мальчик должен жить только с ней. «Это единственная родная кровь, он жил со мной, я знаю как вылечить его душу», — сдерживает слезы женщина.

Напомним, Тархова-старшая в 2022 году получила семь лет общего режима. Вопрос о ее условно-досрочном освобождении ею пока не решался.