Новые лесные пожары регистрируются в Хабаровском крае

Напряжённая пожарная обстановка сохраняется в лесах на территории Хабаровского края. По состоянию на утро 21 мая в регионе огнём охвачено 11 262 гектара тайги. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», зарегистрировано 16 термоточек, одна из которых уже локализована и в скором времени будет ликвидирована. Угрозы местному населению и объектам экономики нет.
Согласно информации, предоставленной министерством лесного хозяйства и лесопереработки правительства Хабаровского края, наиболее сложная ситуация сейчас в Верхнебуреинском районе и Солнечном округе, где накануне был введён режим ЧС муниципального характера, — там зарегистрировано в общей сложности 11 термоточек. Также пожары действуют в Хабаровском, Амурском и Нанайском районах.
Напомним, накануне в Хабаровский край, после заявки губернатора Дмитрия Демешина министру природных ресурсов России Александру Козлову, прибыло 50 пожарных-десантников из федерального резерва. Всего же на сегодняшний день на тушении задействовано 220 человек, 34 единицы наземной техники, три вертолёта Ми-8 и два самолёта Cessna-182.
Отметим, что в регионе продолжает действовать запрет на пребывания граждан в лесах. Ограничительные меры введены по инициативе губернатора Дмитрия Демешина. Согласно тексту документа, запрет будет действовать до 31 мая включительно. Это необходимо для предупреждения новых возгораний, ведь большинство термоточек сейчас возникает из-за действий местного населения.
Между тем, если нарушение будет выявлено, то виновному грозит серьёзное наказание. Административная ответственность: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.