44-летний пассажир обокрал попутчика в поезде «Северобайкальск — Иркутск»

Сотрудники уголовного розыска быстро нашли подозреваемого. Им оказался 44-летний житель Северобайкальска, который ехал в том же полукупе, на соседней полке. Мужчина признался, что нашёл барсетку и забрал деньги. Он полностью признал вину и раскаялся. По факту кражи завели уголовное дело. Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.