Три человека пострадали при атаке дронов на Белгородскую область

В результате ночной атаки беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Шебекинский округ Белгородской области пострадали три человека. Об этом в четверг, 21 мая, сообщил оперштаб региона.
В городе Шебекино дрон атаковал движущийся автомобиль. Двое молодых людей 18 и 20 лет были доставлены в Шебекинскую ЦРБ. У одного диагностированы минно-взрывная травма и осколочные ранения живота, у другого — слепые осколочные ранения ноги и грудной клетки. От госпитализации они отказались. Автомобиль поврежден.
В поселке Маслова Пристань FPV-дрон атаковал ГАЗель. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. После оказания помощи его переведут в больницу № 2 Белгорода. Транспорт поврежден.
18 мая в результате удара дрона ВСУ по рейсовому микроавтобусу Лисичанск — Северодонецк в Луганской Народной Республике погибла несовершеннолетняя девочка и еще два человека пострадали.