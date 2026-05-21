В Ангарске пропала без вести 40-летняя Екатерина Кривошеева

IrkutskMedia, 21 мая. Управление МВД России по Ангарскому городскому округу разыскивает без вести пропавшую 40-летнюю Екатерину Кривошееву. С заявлением о розыске обратился знакомый женщины. По его словам, Екатерина ушла из дома, расположенного в 73 квартале, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.