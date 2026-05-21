В Ангарске пропала без вести 40-летняя Екатерина Кривошеева

С заявлением обратился знакомый женщины.

Источник: ГУ МВД

IrkutskMedia, 21 мая. Управление МВД России по Ангарскому городскому округу разыскивает без вести пропавшую 40-летнюю Екатерину Кривошееву. С заявлением о розыске обратился знакомый женщины. По его словам, Екатерина ушла из дома, расположенного в 73 квартале, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

На вид женщине 30−35 лет, рост около 170−176 см, худощавого телосложения, рыжие волосы. На виске шрам.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба обратиться по телефонам: 8 (3955) 52−31−02, 53−05−15, 8 924−606−66−90 или 102 (с мобильного любого оператора связи).