В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали три человека

В Шебекинском районе Белгородской области зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в результате которых пострадали три человека, сообщает пресс-центр оперативного штаба региона в официальном Telegram-канале.
В городе Шебекино беспилотный аппарат нанес удар по автомобилю, в котором находились двое молодых людей 18 и 20 лет. Обоих пострадавших оперативно доставили в центральную районную больницу Шебекино, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Транспортное средство получило значительные повреждения.
В поселке Маслова Пристань жертвой атаки FPV-дрона стал автомобиль марки «ГАЗель». В результате инцидента мужчина получил ранения и был госпитализирован. Транспорт также получил серьезные повреждения.
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотника в Подмосковье погиб один индийский рабочий и ещё трое пострадали.