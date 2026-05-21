В Сосновоборске прогнозируют новые подтопления жилых домов из-за паводка

В Сосновоборске может подтопить еще 20 приусадебных участков и один жилой дом из-за увеличения сбросов на Красноярской ГЭС. Об этом предупредили в МЧС края.
В настоящее время паводок уже затронул 75 приусадебных участков. На фоне прогнозируемого ухудшения обстановки в городе заблаговременно подготовили пункт временного размещения для жителей. Он располагается на территории лыжной базы «Снежинка» на улице Солнечной, 2а. В случае необходимости там смогут безопасно разместиться до 35 человек.
Специалисты просят жителей сохранять бдительность. При возникновении нештатных ситуаций и угрозе подтопления горожанам рекомендуют незамедлительно звонить по единому телефону службы спасения 112.
Напомним, все новости о паводках мы собираем в трансляции.