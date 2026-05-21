В Хабаровском крае свыше 80% лесных пожаров произошли по вине людей

«С начала пожароопасного сезона основной причиной лесных пожаров является местное население — это более 82% от общего числа. Однако скоро сезон сухой растительности закончится и на его смену уже придут пожары из-за грозовой активности. К испытаниям стихии наши силы и средства полностью готовы. На сегодня активность гроз не влияет на общую пожароопасную обстановку», — проинформировали в министерстве.