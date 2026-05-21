В Хабаровском крае свыше 80% лесных пожаров произошли по вине людей

ХАБАРОВСК, 21 мая. /ТАСС/. Причиной более чем 80% лесных пожаров в Хабаровском крае стало неосторожное обращение с огнем местным населением. Об этом ТАСС сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.
«С начала пожароопасного сезона основной причиной лесных пожаров является местное население — это более 82% от общего числа. Однако скоро сезон сухой растительности закончится и на его смену уже придут пожары из-за грозовой активности. К испытаниям стихии наши силы и средства полностью готовы. На сегодня активность гроз не влияет на общую пожароопасную обстановку», — проинформировали в министерстве.
По данным на утро четверга, в крае зарегистрировано 16 лесных пожаров. Очаги расположены в Амурском, Верхнебуреинском, Нанайском, Хабаровском районах, а также в Солнечном округе.
Общая площадь, пройденная огнем, превышает 11,2 тыс. га. На тушении задействовано 220 специалистов и 34 единицы техники. Работы по ликвидации продолжаются. Одно из возгораний локализовано.
По информации министерства, все очаги находятся на достаточном удалении от населенных пунктов и объектов экономики, угрозы не представляют.
С начала пожароопасного сезона в регионе произошло 169 лесных пожаров на почти 113,9 тыс. га. В крае введен запрет на посещение лесов.