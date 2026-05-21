В ростовском СИЗО перехватили посылку с телефонами в лапше быстрого приготовления

Сотрудники следственного изолятора № 1 в Ростове-на-Дону сорвали попытку передачи запрещенных предметов одному из подследственных. Инцидент произошел 19 мая при досмотре очередной посылки.
Внутри коробки с лапшой оперативники обнаружили тайник. В нем были спрятаны шесть мобильных телефонов, столько же зарядных устройств и две сим-карты.
Отправителю нелегальной посылки грозит крупный штраф — от 25 до 50 тысяч рублей с обязательной конфискацией всех изъятых гаджетов.
— Если же выяснится, что человек совершает подобное правонарушение повторно или уже имеет судимость, административное наказание сменится уголовным. В этом случае ему будет грозить до двух лет лишения свободы, — сказали в ГУФСИН по Ростовской области.
