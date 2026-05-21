Тренер изнасилованного детьми мальчика в лагере получил реальный срок

Он не извинился перед родными ребенка и отказался признавать вину.

Тренер изнасилованного детьми мальчика в сухобузимском лагере «Сосновый бор» получил реальный срок. Ему дали полтора года колонии общего режима и лишили на длительной срок возможности заниматься тренерской деятельностью с несовершеннолетними. Об этом krsk.aif.ru рассказал представитель пострадавшей стороны, юрист Руслан Мальцев.

Инцидент произошел 25 и 27 июня 2025 года. Трое детей били и насиловали пластиковой бутылкой 10-летнего мальчика. Одному из них — 11 лет, двум другим — по 13. Пострадавший рассказал об этом тренеру Денису Ч., однако тот никаких мер не предпринял. Он лишь наказал насильников спортивным упражнением.

Как рассказал Руслан Мальцев, тренер не признал вину и не извинился перед семьей ребенка. Также суд назначил компенсацию в размере 300 тыс. рублей, которую Денис Ч. должен выплатить родителям мальчика.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто тот тренер, который не остановил изнасилование в лагере.