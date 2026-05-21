В Сосновоборске ожидают ухудшение паводковой обстановки — в СНТ «Ветеран» может подтопить 20 приусадебных участков и жилой дом. В МЧС Красноярского края уточнили, что вода уже зашла на 75 огородов.
Людей уже готов принять пункт временного размещения на лыжной базе «Снежинка» (улица Солнечная, 2а). Общая вместимость — 35 человек.
Напомним, что в экстренной ситуации нужно звонить по номеру 112.
Ранее мы писали, что в Красноярском крае за сутки потушили 20 пожаров, погибших и пострадавших нет. Так, накануне в селе Долгий Мост огонь уничтожил хозпостройку и повредил жилой дом на площади 70 квадратных метров.
