В Омске виновника гибели упавшего с высоты рабочего отправляют на работы

По сведениям объединенной пресс-службы судов Омской области от четверга, 21 мая 2026 года, в Омске вынесен вердикт по обвинению главного механика коммерческого предприятия по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Обстоятельства дела относятся к трагедии, в октябре 2025 года унесшей жизнь работника, привлеченного фигурантом к сотрудничеству, после падения с высоты.
«При проведении расчета объема работ по монтажу электрооборудования, подсудимый поднял потерпевшего на высоту 5,7 метров на непредназначенном для этого электрическом штабелере, не уведомив о производимых работах иных сотрудников организации, вследствие чего произошло столкновение работающей в помещении цеха кран-балки и электрического штабелера, с последующим опрокидыванием последнего. В результате падения с высоты потерпевший получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия», — приводятся в официальной публикации обстоятельства случившегося, закрепленные в обвинительном заключении.
Обозначено, что подсудимый признал обозначенные выше факты, однако не согласился с их уголовно наказуемой трактовкой, заявив об отсутствии причинно-следственной связи между зафиксированным нарушением техники безопасности и гибелью работника.
Указано, что суд нашел основания для признания главного механика коммерческой структуры, занимающейся производством стеклопакетов, виновным, утвердив наказание в виде принудительных работ продолжительностью в 1 год. «Отношение» сторон к такому вердикту не проясняется. Отметим, максимально строгим наказанием по указанной статье является лишение свободы на срок до 5 лет.
