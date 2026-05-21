В Омске виновника гибели упавшего с высоты рабочего отправляют на работы

«При проведении расчета объема работ по монтажу электрооборудования, подсудимый поднял потерпевшего на высоту 5,7 метров на непредназначенном для этого электрическом штабелере, не уведомив о производимых работах иных сотрудников организации, вследствие чего произошло столкновение работающей в помещении цеха кран-балки и электрического штабелера, с последующим опрокидыванием последнего. В результате падения с высоты потерпевший получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия», — приводятся в официальной публикации обстоятельства случившегося, закрепленные в обвинительном заключении.