В Ростовской области 21 мая сбили более 30 БПЛА, возникли пожары

В Ростовской области системы ПВО уничтожили ночью 21 мая более трех десятков БПЛА противника.
В результате падения фрагментов беспилотников в Вешенском лесничестве возникло два пожара. Возгорания ликвидированы.
Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, дроны врага сбиты в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском районах.
Данных о пострадавших не поступало.
