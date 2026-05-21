В Саянске заведующую аптекой отдали под суд по делу о взятке от поставщика

Женщина получила 120 тысяч рублей и попала под следствие.

Источник: Freepik

В Саянске заведующую аптекой больницы будут судить за взятку в 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД по Иркутской области.

По версии следствия, 61-летняя провизор получила 120 тысяч рублей от представителя компании-поставщика за заключение договоров на поставку лекарств и медицинских товаров.

Оперативники пресекли противоправную деятельность. При обысках по месту жительства и работы женщины изъяты важные для расследования предметы и документы. Уголовное дело о получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ) с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.

Ранее сообщалось о том, как в Иркутской области адвокат обманул клиента на 20 млн рублей.