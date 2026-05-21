В Омской области остаётся подтопленным один участок

В Омской области по состоянию на утро 21 мая остаётся подтопленным один приусадебный участок. Он находится в деревне Черниговка Таврического района. Об этом стало известно из сообщения ГУ МЧС России по Омской области.
По данным ведомства, подтопление связано с сохранением высокого уровня грунтовых вод. При этом из-за весеннего разлива рек населённые пункты региона не пострадали.
В департаменте Росгидромета по СФО сообщили, что на прошлой неделе продолжался подъём уровня воды в Оми. На Ишиме сформировался максимум при значениях, близких к норме, а в северных районах Омской области Иртыш вышел на пойму. В Шише у села Михайловка вода, напротив, сошла с поймы.
На этой неделе подъём воды в Иртыше и Оми продолжается. В южных районах Омской области Иртыш выходит на максимальные значения, однако повышения уровня рек до опасных отметок не прогнозируется.