Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 121 беспилотник ВСУ над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 121 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ.