Пьяный лихач бросил машину и пытался сбежать от полиции в лес

В Ермаковском муниципальном округе автоинспекторы применили табельное оружие во время преследования нетрезвого автомобилиста. Об этом рассказали в полиции края.
Инцидент произошел ночью 18 мая на 499-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей». Экипаж ДПС заметил автомобиль ВАЗ-2111, который вилял по проезжей части. Полицейские потребовали остановиться, однако водитель проигнорировал это и попытался скрыться. Во время погони нарушитель неоднократно выезжал на встречную полосу, создавая угрозу для других участников движения.
Для остановки машины стражи порядка применили табельное оружие. Инспектор сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем произвел несколько прицельных выстрелов по колесам легковушки. После этого лихач свернул на проселочную дорогу, бросил транспортное средство и попытался убежать в лес, но полицейские быстро его догнали.
Задержанным оказался 41-летний житель села Ермаковское с явными признаками алкогольного опьянения. Несмотря на то, что в салоне больше никого не было, мужчина пытался убедить инспекторов, что ехал в качестве пассажира.
«От меня перегар чувствуется, я и не скрываю. Я на пассажирском сидении был, в чем проблема? Вы водителя не поймали, меня тогда надо что ли?» — говорит мужчина на видео.
От прохождения медицинского освидетельствования автомобилист отказался. Сотрудники полиции составили в отношении него административные материалы за отказ от медосвидетельствования, выезд на встречную полосу и невыполнение требования об остановке. Автомобиль нарушителя изъяли и поместили на специализированную стоянку.