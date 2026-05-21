Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный лихач бросил машину и пытался сбежать от полиции в лес

Кроме того, он убеждал, что ехал в машине в качестве пассажира, хотя кроме него внутри никого не было.

В Ермаковском муниципальном округе автоинспекторы применили табельное оружие во время преследования нетрезвого автомобилиста. Об этом рассказали в полиции края.

Инцидент произошел ночью 18 мая на 499-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей». Экипаж ДПС заметил автомобиль ВАЗ-2111, который вилял по проезжей части. Полицейские потребовали остановиться, однако водитель проигнорировал это и попытался скрыться. Во время погони нарушитель неоднократно выезжал на встречную полосу, создавая угрозу для других участников движения.

Для остановки машины стражи порядка применили табельное оружие. Инспектор сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем произвел несколько прицельных выстрелов по колесам легковушки. После этого лихач свернул на проселочную дорогу, бросил транспортное средство и попытался убежать в лес, но полицейские быстро его догнали.

Задержанным оказался 41-летний житель села Ермаковское с явными признаками алкогольного опьянения. Несмотря на то, что в салоне больше никого не было, мужчина пытался убедить инспекторов, что ехал в качестве пассажира.

«От меня перегар чувствуется, я и не скрываю. Я на пассажирском сидении был, в чем проблема? Вы водителя не поймали, меня тогда надо что ли?» — говорит мужчина на видео.

От прохождения медицинского освидетельствования автомобилист отказался. Сотрудники полиции составили в отношении него административные материалы за отказ от медосвидетельствования, выезд на встречную полосу и невыполнение требования об остановке. Автомобиль нарушителя изъяли и поместили на специализированную стоянку.