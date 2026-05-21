В Приморье ограблен ювелирный магазин

В Уссурийске совершено ограбление ювелирного магазина, сумма ущерба составила около 2 млн рублей. Как сообщает региональное управление МВД, «установлено, что злоумышленник вошел в магазин, разбил витрину баллонным ключом и, открыто похитив ювелирные изделия, скрылся».

Источник: ГУ МВД

На опубликованной полицией записи с камеры наблюдения зафиксировано, что в момент преступления в помещении находились продавец и покупательница. Последняя покинула магазин вместе с мужчиной, а продавец бросила в грабителя калькулятор. Согласно сообщению прокуратуры, женщина, присутствовавшая в магазине, «делала вид, что выбирает украшения» и является сообщницей похитителя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам ограбления в особо крупном размере, совершенного организованной группой (п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.