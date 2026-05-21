Два человека погибли в результате атаки дронов ВСУ на Сызрань

Вооруженные сил Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Сызрань — в результате две человек погибли. Об этом в четверг, 21 мая, сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев.
— Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь, — уточнил губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, он признал жителей региона не приближаться к обломкам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также в случае их обнаружения обращаться к экстренным службам.
В этот же день при ночной атаке беспилотников на Шебекинский округ Белгородской области пострадали еще три человека. В городе Шебекино дрон ударил по движущемуся автомобилю.
Помимо этого, 18 мая в результате удара дрона ВСУ по рейсовому микроавтобусу Лисичанск — Северодонецк в Луганской Народной Республике погибла несовершеннолетняя девочка и еще два человека пострадали.