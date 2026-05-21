Пятеро детей пострадали в ДТП в Лукояновском округе вечером 20 мая

Водитель 1980 года рождения за рулем «Черри Тиго» управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. При повороте он не снизил скорость, автомобиль опрокинулся в кювет и попал в водоем. В результате пострадали пятеро детей, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла 20 мая около семи часов вечера на подъезде к селу Крюковка Лукояновского муниципального округа. Несовершеннолетние в возрасте от 6 до 12 лет получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
Сотрудники ГАИ проводят проверку произошедшего.