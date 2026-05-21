Сапёры из Хабаровска обезвредили авиационную бомбу на Сахалине

Пиротехники Амурского спасательного центра ликвидировали авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны на Сахалине. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», целостность боеприпаса была нарушена, поэтому транспортировке он не подлежал.
Авиационную бомбу обнаружили у маяка Слепиковского в Холмском районе. Сюда специалистов из Хабаровского края доставила авиация МЧС России.
В пресс-службе МЧС Сахалинской области предупредили: не приближайтесь к взрывоопасным предметам и не трогайте их. При обнаружении таких объектов важно отойти на безопасное расстояние и сообщить экстренным службам по телефону «112».
Кстати, несколько лет назад в Николаевском районе Хабаровского края нашли два осколочно-фугасных артиллерийских снаряда, изготовленных более века назад. Прибывшие из Комсомольска сапёры не рискнули обезвреживать старые боеприпасы и уничтожили их на месте.
На снаряды в лесу в нескольких сотнях метров от автодороги Николаевск — Маго наткнулся грибник, мужчина сообщил об опасной находке в правоохранительные органы. На гильзах боеприпасов калибра 87 мм удалось разобрать, что они выпущены в 1887-ом году. По мнению местных жителей, это эхо Гражданской войны — взрывчатка могла остаться у тракта во время отступления из сожжённого Николаевска-на-Амуре отряда красных партизан Якова Тряпицына.