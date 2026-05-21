Сапёры из Хабаровска обезвредили авиационную бомбу на Сахалине

На снаряды в лесу в нескольких сотнях метров от автодороги Николаевск — Маго наткнулся грибник, мужчина сообщил об опасной находке в правоохранительные органы. На гильзах боеприпасов калибра 87 мм удалось разобрать, что они выпущены в 1887-ом году. По мнению местных жителей, это эхо Гражданской войны — взрывчатка могла остаться у тракта во время отступления из сожжённого Николаевска-на-Амуре отряда красных партизан Якова Тряпицына.