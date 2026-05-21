Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске задержали мужчину, избившего двух подростков

В Новосибирске возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ст.

В Новосибирске возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) после нападения на двух подростков в подъезде жилого дома. Инцидент произошёл 18 мая, а уже 21 мая подозреваемый был задержан. Об этом сообщили в прокуратуре и Следственном комитете региона.

По версии следствия, 48-летний мужчина причинил телесные повреждения двум несовершеннолетним. 15-летнего мальчика госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. Второй подросток, по информации ведомств, также пострадал, но подробности о нём не раскрываются.

Фигуранта задержали по статьи 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

«По уголовному делу проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы», — пояснили в СК.

Участковый уполномоченный полиции выезжал на место происшествия, опрашивал возможных свидетелей. В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что обвиняемый — 49-летний житель Заельцовского района, ранее не судимый.

Российский подросток избил мужчину до комы из-за одной просьбы.