Центробанк просит суд немедленно исполнить решение по иску к Euroclear

Центробанк России просит арбитражный суд Москвы обратить к немедленному исполнению решение о взыскании по его иску порядка 200 миллиардов евро с бельгийского Euroclear Bank. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в пресс-службе суда.
— В арбитражный суд города Москвы поступило ходатайство об обращении решения по иску Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V к немедленному исполнению, — говорится в сообщении.
Уточняется, что соответствующее заявление поступило в суд 19 мая, его пока не рассмотрели, передает РИА Новости. Величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды, добавили в регуляторе.
15 мая Арбитражный суд Москвы по иску Центробанка взыскал 200 миллиардов евро с бельгийского депозитария Euroclear Bank в семи разных валютах. 15 декабря 2025 года ЦБ подал судебный иск в отношении Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей.
18 мая в европейском банке сообщили, что несмотря на решение Арбитражного суда города Москвы, активы Центробанка России останутся замороженными в Euroclear Bank.