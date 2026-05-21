Над 4 воронежскими муниципалитетами сбили БПЛА: что известно утром 21 мая

Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в Воронежской области минувшей ночью, сообщил губернатор Александр Гусев.
Глава региона уточнил, что БПЛА ликвидировали в небе над одним городским округом и тремя районами. По предварительным данным, люди не пострадали, разрушений нет.
Режим опасности атаки БПЛА отменили в регионе в 6:34 четверга, 21 мая.
