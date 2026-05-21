Пухов: повреждения у Энергодара привели к перебоям подачи электричества в городе

Мэр города Максим Пухов сообщил, что критическую инфраструктуру Энергодара перевели на резервные источники.

Источник: Комсомольская правда

Энергоснабжение Энергодара было нарушено из-за повреждений, возникших за пределами города. В результате этого инцидента вся критически важная инфраструктура была оперативно переключена на резервные источники питания. Об этом сообщил глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов в Telegram-канале.

«Сегодня утром мы довели информацию о тех событиях, которые происходили сегодня ночью, в подробностях и о факте повреждения пожарного автомобиля, и о прилете вчерашнем на территорию медико-санитарной части», — говорится в публикации.

Пухов рассказал, что в настоящий момент специалисты продолжают работы по восстановлению подачи электричества. Энергетики уже развернули необходимые работы, однако точные сроки ликвидации аварии пока назвать невозможно.

Ранее руководство Запорожской атомной электростанции проинформировало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о ночных атаках Вооруженных сил Украины на Энергодар.

Юрий Черничук уточнил, что утром специалисты станции передали агентству детальные сведения о событиях. В частности, речь шла о факте повреждения пожарного автомобиля, а также о попадании на территорию медико-санитарной части.

