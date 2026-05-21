При пожаре в Лобне погибли двое взрослых, пострадали двое детей

В подмосковной Лобне в результате пожара погибли двое взрослых и пострадали двое детей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале на платформе «Макс».
Трагедия произошла в доме № 8 на улице Калинина. Причины возгорания устанавливаются.
«К сожалению, два человека погибли — 32-летняя женщина и 35-летний мужчина. Две девочки 11 и 3 лет доставлены в лобненскую больницу. Дети находятся под постоянным медицинским наблюдением. Диагноз — отравление продуктами горения», — написал губернатор.
Глава городского округа Лобня находится на месте происшествия, координирует работу экстренных служб. Обстоятельства пожара выясняются.
Многие чиновники в России попали во власть из весьма неожиданных сфер. Собрали главное из биографии Андрея Воробьева, который ранее занимался рыбным бизнесом, а первую должность в правительстве получил после футбольного матча.