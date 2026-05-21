Следователи начали проверку реабилитационного центра Стаса Пьехи

Следователи приступили к проверке реабилитационного центра «ПС Клиника» певца Стаса Пьехи. Об этом в четверг, 21 мая, сообщил Telegram-канал Baza.
Уточняется, что Следственный комитет Москвы организовал проверку по статье 238 УК РФ — о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее стало известно, что в центр обратился мужчина, у которого биполярное расстройство, неврологическое заболевание и тяжелые последствия травмы головы.
— Он утверждает, что вместо лечения и комплексного ухода столкнулся с пытками и издевательствами: его лишали лекарств якобы за плохое поведение, не давали спать, включая громкую музыку, а также отказывались вызывать скорую, когда его состояние ухудшалось. По словам мужчины, подобному обращению подвергался не он один, — передает Telegram-канал.
