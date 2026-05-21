Три человека пострадали в Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ

В Белгородской области от ударов украинских беспилотников пострадали трое мирных жителей. Инциденты произошли в Шебекине и в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа, сообщил региональный оперштаб.
В Шебекине дрон атаковал движущийся автомобиль. Пострадавших — 18-летнего и 20-летнего парней — доставили в Шебекинскую центральную районную больницу бойцы самообороны. В поселке Маслова Пристань под удар FPV-дрона попала «Газель».
«Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног», — сообщает региональный оперштаб.
Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Оперативные службы продолжают мониторинг обстановки.
