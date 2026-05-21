На севере Свердловской области горит 120 гектар леса

На севере Свердловской области тушат лесные пожары.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области продолжают тушить лесные пожары. Напомним, 20 мая небо над Ивделем затянуло дымом. Местных пожарных забрали из поселка Оус и отправили в сторону Тохты.

— Горит поселок Северный, на 20 мая сгорело 120 га. Вертолетом прислали специалистов из Сосьвы в помощь, — сообщил «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

На данный момент пожар локализован, работы по тушению продолжаются.

Как сообщили в Федеральном агентстве лесного хозяйства ФБУ «Авиалесоохрана», на территории Свердловской области зарегистрирован один лесной пожар, площадь возгорания достигла 130 га.

Напомним, что в Свердловской области с 25 апреля действует особый противопожарный режим. Местным жителям запрещено разводить открытый огонь, сжигать мусор на своих участках и выходить в лес на прогулки.