В Феодосии горел дом: пожар тушили семь человек

Инцидент произошел утром. В переулке Полтавском загорелся частный дом. На место прибыли пожарные. Выяснилось, что горела кровля одноэтажного дома. Огонь удалось потушить. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.
«Угрозы распространения огня не допущено, пострадавших нет», — рассказали в министерстве.
В чрезвычайном ведомстве добавили, что на месте происшествия работали семь человек и две единицы техники.
«Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки», — говорится в сообщении.
