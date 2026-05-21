В Красноярске осудили воспитателя лагеря, где подростки насиловали мальчика

В июне 2025 года четверо воспитанников спортивного лагеря, где они занимались тайским боксом, совершили сексуальное насилие над десятилетним ребенком. Он рассказал об этом тренеру, но тот не защитил школьника от агрессоров и не сообщил о случившемся руководству учреждения, хотя обязан был это сделать. В итоге мальчик снова подвергся надругательству.