Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове четыре подростка пострадали в аварии с участием двух питбайков

В Ростове подросток на питбайке врезался в мотоцикл и пешехода.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на улице Облачной произошло серьезное ДТП с участием несовершеннолетних, сообщили в областной Госавтоинспекции. В результате столкновения травмы получили четыре человека.

По данным ГАИ, 17-летний водитель питбайка остановился перед пешеходным переходом. Двигавшийся следом 15-летний подросток на аналогичном транспорте не успел вовремя затормозить и врезался в него, после чего совершил наезд на школьника-пешехода.

В результате аварии пострадали оба несовершеннолетних водителя, их пассажир, а также пешеход. Все они получили травмы различной степени тяжести.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.