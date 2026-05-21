Один человек погиб при атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки нанесли 107 ударов по территории Белгородской области. В результате обстрелов погиб один человек, еще восемь мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем телеграм-канале.