Один человек погиб при атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки нанесли 107 ударов по территории Белгородской области. В результате обстрелов погиб один человек, еще восемь мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем телеграм-канале.
В больнице скончался мужчина, который 18 мая подорвался на взрывном устройстве в Шебекинском округе. Всего за минувшие сутки атакам подверглись 11 округов региона. Шуваев уточнил, что один из восьми раненых госпитализирован, остальным помощь оказывается амбулаторно.
«Наши врачи делают все необходимое, чтобы помочь пострадавшим как можно скорее пойти на поправку. По каждому держу ситуацию на личном контроле», — написал врио губернатора.
Ситуация в регионе остаётся напряженной, экстренные службы продолжают мониторинг.