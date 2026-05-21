Два человека погибли, еще два пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Лобне

Два человека погибли, еще два получили ранения при пожаре в многоквартирном доме в подмосковной Лобне. Об этом в четверг, 21 мая, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
— Сегодня в Лобне в доме № 8 на улице Калинина произошел пожар, обстоятельства которого выясняются. К сожалению, два человека погибли — 32-летняя женщина и 35-летний мужчина, — уточнил он в своем Telegram-канале.
Среди пострадавших — две несовершеннолетние девочки. Их доставили в Лобненскую больницу с диагнозом «отравление продуктами горения», они находятся под постоянным медицинским наблюдением.
Ранее пожар также произошел в здании возле Измайловского кремля на востоке Москвы. В строении, где в то время проходил квест, находились люди. Сначала они подумали, что это часть игры, но затем их эвакуировали.