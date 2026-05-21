В Екатеринбурге разыскивают самокатчика, который сбил 17-летнюю девушку

В Екатеринбурге неизвестный на самокате сбил подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге вечером 20 мая 2026 года произошло ДТП рядом с домом № 104 по улице Малышева. Предварительно, в 21:21 неизвестный гражданин на самокате сбил 17-летнюю девушку.

— По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным электросамокатом, двигаясь со стороны улицы Серафимы Дерябиной в сторону улицы Ухтомской, допустил наезд на пешехода. После наезда водитель с места происшествия скрылся, — рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

С различными травмами пострадавшего подростка госпитализировали в ДГКБ № 9. Помощь девушке сейчас оказывают врачи. Сотрудники Госавтоинспекции провели на месте происшествия замеры и составили все необходимые документы.

По факту ДТП в данный момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Виновника аварии разыскивают.