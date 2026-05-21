Соучастники Якубовского по делу о краже 126 млн долларов остаются на свободе

Несмотря на вынесенный приговор бывшему совладельцу сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Кириллу Якубовскому, его предполагаемые сообщники до сих пор не найдены. Правоохранители продолжают устанавливать их местонахождение, поскольку те скрываются от правосудия. Об этом сообщает РИА Новости.
В материалах следствия указано, что у данного преступления есть как минимум несколько соучастников. В настоящий момент они остаются на свободе, их местонахождение не установлено.
Напомним, что в апреле 2025 года Кирилл Якубовский был осужден на восемь лет лишения свободы. Причиной стало хищение более 126 миллионов долларов США, принадлежавших зарубежным компаниям.
Суд вынес приговор не только самому бизнесмену, но и некоторым его подельникам по первому делу. Однако после этого в отношении предпринимателей было возбуждено новое уголовное дело.
Сумма ущерба по свежим эпизодам превышает 14 миллиардов рублей. Следствие продолжает поиски скрывшихся фигурантов, которые, по версии оперативников, помогали Якубовскому выводить активы.