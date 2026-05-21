Решение о прекращении дела о драке Смолова в «Кофемании» вступило в силу

Столичный суд прекратил производство по уголовному делу о драке в «Кофемании» российского футболиста Федора Смолова. Об этом говорится в материалах инстанции, которые есть в распоряжении журналистов.
Согласно документам, постановление о прекращении производства в связи с примирением спротсмена с потерпевшим уже вступило в силу. Обе стороны отказались от права на обжалование постановления в апелляционном порядке в течение пятнадцати суток.
Несмотря на это, во время судебного заседания прокурор против прекращения дела из-за особого статуса Смолова, который своими действиями «дискредитирует образ спортсмена», передает РИА Новости.
Бывший футболист «Краснодара» устроил драку в московском заведении после того, как друг потерпевшего Владимира Кузьминова назвал его «бро», таким образом обратившись к спортсмену на «ты».
31 марта Смолов заключил мировое соглашение с потерпевшим. Сам Кузьминов просил суд прекратить разбирательства в отношении спортсмена. Он заявил, что не имеет претензий к футболисту.