Минчанин угнал автомобиль одной девушки, чтобы поехать на свидание к другой. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Участковый инспектор Ленинского РУВД во время обхода по квартирах заметил автомобиль, врезавшийся в скамейку около входа в подъезд. Водитель намеревался продолжить движение, но был остановлен милиционером, который о случившемся передал в ГАИ.
За рулем машины находился 24-летний житель Минска, который угнал автомобиль у своей подруги. Водительских прав у него не было. Незадолго до случившегося, минчанин праздновал у своей знакомой покупку данного авто.
«После застолья выпивший минчанин вспомнил, что его ждет другая девушка, и решил отправиться к ней на чужом автомобиле», — привели подробности в милиции.
Устанавливается сумма ущерба, которую фигурант должен будет возместить. В отношении мужчины заведено уголовное дело за угон.
Ранее милиция задержала пенсионерку в центре Минска из-за инцидента на вокзале.
Тем временем СК раскрыл, что известно о стрельбе польских силовиков в 60-летнего белорусского водителя: «Огнестрельные ранения головы и конечностей, 29 пулевых отверстий в авто».
Также мы писали, что годовалый ребенок и женщина погибли в ДТП на трассе в Гродненской области.