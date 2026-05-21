5 детей пострадали в ДТП из-за пьяного нижегородского водителя

В Лукояновском округе произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием несовершеннолетних: в результате аварии травмы получили пятеро детей.
Как информирует пресс‑служба ГИБДД по Нижегородской области, инцидент случился на подъезде к селу Крюковка. Виновником ДТП стал 45‑летний водитель автомобиля Cherry, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Из‑за превышения скорости автомобилист не смог удержать машину на дороге: на левом повороте он потерял контроль над управлением, после чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось в водоём.
Пассажирами иномарки были дети в возрасте от шести до 12 лет. Наиболее серьёзные повреждения зафиксированы у восьмилетней девочки — медики выявили у неё перелом голени. Остальные несовершеннолетние получили менее тяжёлые травмы: преимущественно ссадины и ушибы.
Пострадавших оперативно госпитализировали в Починковскую центральную районную больницу. Правоохранительные органы приступили к выяснению всех обстоятельств аварии — в отношении происшествия проводится всесторонняя проверка.
Ранее ДТП с участием трех автомобилей произошло на Нижне-Волжской набережной.