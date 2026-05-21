В Челябинской области более 50 человек подозреваются в афере с соцвыплатами

Предварительно установлено, что в состав криминальной организации входили предприниматели и представители коммерческих организаций. Они занимались поиском лиц с ограниченными возможностями и вовлекали их в противоправную деятельность. Злоумышленники изготавливали фиктивные первичные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации, документы предоставлялись в структурные подразделения региональных отделений Социального фонда России для получения компенсационных выплат. Деньги затем распределялись между соучастниками.