В Челябинской области более 50 человек подозреваются в афере с соцвыплатами

ЧЕЛЯБИНСК, 21 мая — РИА Новости. Более 50 человек подозреваются в Челябинской области в мошенничестве при получении выплат из Соцфонда, подсчитанный ущерб превышает 60 миллионов рублей и может возрасти до миллиарда, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Предварительно установлено, что в состав криминальной организации входили предприниматели и представители коммерческих организаций. Они занимались поиском лиц с ограниченными возможностями и вовлекали их в противоправную деятельность. Злоумышленники изготавливали фиктивные первичные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации, документы предоставлялись в структурные подразделения региональных отделений Социального фонда России для получения компенсационных выплат. Деньги затем распределялись между соучастниками.
«Один млрд рублей предполагаемого ущерба, 55 подозреваемых и обвиняемых, 30 возбужденных уголовных дел. Таковы цифры, связанные с преступным сообществом, деятельность которого пресекли мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области», — написала Волк на платформе «Макс».
Установленная сумма ущерба составляет более 60 миллионов рублей, уточнила она.
Следователем Главного следственного управления ГУМВД России по Челябинской области возбуждено 29 уголовных дел по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Также в отношении организаторов возбуждено дело по части 1 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества), добавила Волк.