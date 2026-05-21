В МВД призвали не верить сообщениям о быстрых выплатах от "Соцфонда"

Управление МВД по борьбе с киберпреступностью сообщило о новой схеме мошенников: злоумышленники рассылают сообщения от имени Социального фонда России, предлагая проверить якобы положенные выплаты. Правоохранители показали, как выглядит такое сообщение.

«Социальный фонд России перешел в онлайн: проверьте свои начисления за две минуты… 80% граждан не знают о положенных им выплатах от 34 500 рублей. Узнайте точную сумму и заберите бесплатные советы», — привели пример в МВД.

По данным киберполиции, аферисты используют логотипы госорганизаций, обещания крупных сумм и формулировки вроде «проверьте за две минуты», чтобы вызвать доверие и заставить человека перейти по ссылке. Дальше пользователя ждет фишинговый сайт, кража личных данных и реквизитов карт или установка вредоносного ПО под видом приложения.

В МВД призывают не переходить по подозрительным ссылкам и проверять информацию только на официальных ресурсах Соцфонда.