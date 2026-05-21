Ученые назвали возможную причину гибели тюленей на Каспии

В Мангистауской области на побережье Каспийского моря нашли 35 мертвых тюленей. По мнению ученых, животные могли погибнуть больше месяца назад, передает NUR.KZ со ссылкой на Минсельхоз.

Источник: Nur.kz

На побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружили 35 мертвых тюленей. Туши находились в сильной стадии разложения.

Как сообщили в государственном природном резервате «Каспий итбалығы», животных нашли 19 мая во время мониторинга побережья. Специалисты отмечают, что выброс мертвых тюленей на берег периодически происходит из-за сильного западного штормового ветра.

При этом, по предварительным оценкам, все обнаруженные животные погибли примерно в одно время. Ученые Института гидробиологии и экологии считают, что смерть тюленей могла наступить более месяца назад. По их мнению, течением и штормовым ветром туши вынесло на побережье только сейчас.

На месте специалисты смогли отобрать образцы шерсти, когтей и клыков для дальнейших исследований. Также сотрудники департамента экологии Мангистауской области взяли пробы воды и почвы.

Из-за сильного разложения ветеринарной службе не удалось получить патологические материалы для проверки на инфекционные заболевания. По словам ученых, одной из вероятных причин гибели животных могло стать ослабление иммунитета и снижение устойчивости организма к инфекциям.

Сейчас мониторинг побережья Каспийского моря продолжается. Собранные туши вывозят и утилизируют с соблюдением санитарных требований.