Пятеро детей пострадали в ДТП из-за пьяного водителя в российском регионе

В Нижегородской области по вине нетрезвого водителя пострадали пятеро детей. Инцидент произошел 20 мая около села Крюковка, сообщила местная Госавтоинспекция.
45-летний мужчина за рулем автомобиля Cherry находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не рассчитал скорость на повороте, потерял управление, вылетел в придорожный кювет, после чего машина перевернулась и оказалась в воде.
В салоне иномарки ехали несовершеннолетние в возрасте от шести до 12 лет. Все они получили травмы разной степени тяжести. У одной из девочек, которой восемь лет, врачи диагностировали перелом голени. Остальные дети отделались ссадинами и ушибами.
Пострадавших доставили в больницу в Починках. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.