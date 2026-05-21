Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятеро детей пострадали в ДТП из-за пьяного водителя в российском регионе

В Нижегородской области по вине нетрезвого водителя пострадали пятеро детей.

В Нижегородской области по вине нетрезвого водителя пострадали пятеро детей. Инцидент произошел 20 мая около села Крюковка, сообщила местная Госавтоинспекция.

45-летний мужчина за рулем автомобиля Cherry находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не рассчитал скорость на повороте, потерял управление, вылетел в придорожный кювет, после чего машина перевернулась и оказалась в воде.

В салоне иномарки ехали несовершеннолетние в возрасте от шести до 12 лет. Все они получили травмы разной степени тяжести. У одной из девочек, которой восемь лет, врачи диагностировали перелом голени. Остальные дети отделались ссадинами и ушибами.

Пострадавших доставили в больницу в Починках. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.